Direktur Keuangan & Strategi Bank DKI Raih Penghargaan Sebagai The Best CFO

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Keuangan dan Strategi Bank DKI Romy Wijayanto menerima penghargaan sebagai The Best Chief Financial Officer (CFO) 2023 Kategori Bank Aset Rp 50 hingga Rp 100 triliun sekaligus sebagai Best of The Best CFO pada kategori yang sama.

Penghargaan tersebut diterima langsung pada gelaran “TOP 20 Financial Institution Awards 2023” di Jakarta pada Selasa (14/11) kemarin.

Penghargaan yang diterima itu turut menambah deretan penghargaan individu yang diterima Romy di 2023, yaitu sebagai Indonesia Best CFO 2023 with Predicate: Very Good dan Best Performance CFO 2023 pada Februari 2023.

Romy menuturkan ucapan terima kasih dan rasa hormat atas penghargaan yang diberikan oleh The Finance Infobank Media Group.

“Penghargaan ini menjadi hasil yang berharga dari langkah kolaborasi seluruh jajaran Manajemen dan insan Bank DKI, dalam menghasilkan pertumbuhan kinerja melalui berbagai inisiatif dan program strategis,” ucap Romy dalam keterangannya, Kamis (16/11).

Gelaran Top 20 Financial Institution 2023 juga menghadirkan sejumlah acara dengan tema besar cyber security, diantaranya sesi keynote speaker dari Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae dengan tema “Peta Jalan Pengelolaan Kemanan Siber di Industri Keuangan”.

Chairman Infobank Media Group Eko B. Supriyanto mengatakan bahwa sektor jasa keuangan memegang peranan penting terhadap kemajuan perekonomian, sehingga bila terdapat hal-hal yang berpotensi merugikan industri keuangan harus dimitigasi dengan baik.

Tiga persoalan besar, yaitu rendahnya literasi dan inklusi sektor keuangan, rendahnya literasi digital, dan rendahnya literasi mengenai cyber crime.