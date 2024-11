Dirut Pegadaian Raih Penghargaan sebagai Tokoh Pendukung Inklusivitas Keuangan

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian meraih dua penghargaan sekaligus di ajang Detikcom Awards 2024.

Kegiatan yang mengambil tema 'Shaping a New Era: Innovation, Adaptation, and Transformation For Better Indonesia' ini merupakan penghargaan bergengsi yang diberikan kepada individu, merek, dan lembaga di Indonesia yang telah memberikan kontribusi luar biasa di berbagai bidang.

Adapun dua penghargaan yang berhasil diraih oleh Pegadaian di antaranya, kategori Inovator Pengembangan Ekosistem Emas, yang diterima langsung oleh Direktur Pemasaran dan Pengembangan Produk PT Pegadaian, Elvi Rofiqotul Hidayah.

Pegadaian dinilai sukses menjalankan inovasi dalam pengembangan ekosistem emas yang memberikan kontribusi dalam menopang stabilitas ekonomi di Indonesia, sebagai langkah untuk mewujudkan visi Pegadaian untuk menjadi Leader in Gold Ecosystem.

Sementara, Direktur Utama Pegadaian, Damar Latri Setiawan meraih penghargaan sebagai Tokoh Pendukung Inklusivitas Keuangan, yang dinilai progresif dalam menghadirkan inovasi dan solusi hingga mewujudkan kemandirian masyarakat termasuk dalam berwirausaha.

Damar menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung pencapaian Pegadaian hingga saat ini, terutama Insan Pegadaian yang telah luar biasa berkontribusi terhadap perusahaan.

“Saya mengucapkan terima kasih atas apresiasi ini dan pihak-pihak yang mendukung pencapaian Pegadaian sejauh ini, terutama nasabah setia dan seluruh Insan Pegadaian atas kontribusinya yang luar biasa Penghargaan ini tentu sejalan dengan visi misi perusahaan untuk menjadi Leader in Gold Ecosystem," ungkap Damar.

"Jika sebelumnya Pegadaian dikenal dengan slogan mengatasi masalah tanpa masalah, kini Pegadaian mengatasi masalah dengan Meng-EMAS-kan Indonesia,” imbuh Damar.