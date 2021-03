Disebut Dai Penjilat Penguasa, Begini Reaksi Ustaz Yusuf Mansur

jpnn.com, JAKARTA - Ustaz Yusuf Mansur menanggapi ejekan salah satu warganet yang menyebutnya si Ucup, dai penjilat penguasa.

Pimpinan pondok pesantren Daarul Quran itu mengunggah percakapannya dengan salah satu sahabat mengenai ejekan warganet tersebut.

Dalam percakapan yang diunggah di akun Yusuf Mansur di Instagram, sang sahabat menanyakan sosok Ucup yang dimaksud sebagai penjilat penguasa.

Yusuf Mansur tampak menjawab santai pertanyaan dari sahabatnya itu.

"Ha ha Ha, i am Ucup, yes. Many many people are the Ucupers," tulis Yusuf Mansur, Kamis (4/3).

Ejekan tersebut bermula dari unggahan Yusuf Mansur yang mengucap syukur karena Presiden Joko Widodo membatalkan lembar Perpres Investasi Miras.

Dai 44 tahun itu lantas mengajak masyarakat sujud syukur atas keputusan yang dipilih Jokowi.

Namun, ajakan tersebut justru membuat Yusuf Mansur diejek sebagai pendakwah penjilat penguasa. (jlo/jpnn)



