Disebut Mirip Laki-laki oleh Ahmad Dhani, Maia Estianty Beri Balasan Menohok

jpnn.com, JAKARTA - Musisi Maia Estianty menanggapi komentar mantan suaminya, Ahmad Dhani yang menyebutnya seperti laki-laki.

Istri Irwan Mussry itu mengaku tak masalah dengan anggapan sang mantan tersebut.

Seperti yang diungkap Maia dalam kanal Curhat Bang Denny Sumargo di YouTube, baru-baru ini.

"Banyak yang bilang bahwa aku seperti laki-laki karena aku tidak menggunakan perasaan tetapi hanya logika," ujar Maia Estianty.

Ibu tiga anak itu mengatakan bahwa hasil tes psikologinya pun menunjukkan dia ahli dalam hal logika.

"Aku bisa berpikir seperti laki-laki, misalnya kita harus out of the box pikirin jalan keluar (suatu masalah)," katanya.

Menurutnya, dalam menyelesaikan masalah harus menganalisa dari semua sisi sehingga bisa memutuskan dengan bijak dan adil.

"Mungkin mantan suami bilang saya itu laki-laki, salah kawin," tuturnya seraya tertawa.