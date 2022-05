Disebut Mirip Pak Tarno, Anderson Paak Lakukan Ini, Netizen Heboh

jpnn.com, JAKARTA - Musikus asal Amerika Serikat, Anderson Paak tengah menjadi sorotan karena penampilannya di Met Gala 2022.

Dalam acara Met Gala itu, Anderson Paak tampil dengan rambut lurus sebahu dan berponi.

Dia juga tampak memakai kemeja, dasi hitam, dan jaket berwarna-warni, serta kacamata hitam.

Penampilannya tersebut disebut-sebut mirip dengan Pak Tarno oleh netizen Indonesia.

Anderson Paak pun akhirnya mengetahui dirinya dinilai mirip dengan Pak Tarno.

"This who y'all keep saying i look like (ini yang kalian terus-terusan bilang aku mirip dengannya)," ungkap Anderson Paak melalui akunnya di Instagram, dikutip Kamis (5/5).

Rapper itu kemudian menjadikan foto Pak Tarno sebagai foto profil akunnya di Instagram.

Aksi Anderson Paak itu spontan menghebohkan netizen di media sosial.