Diserbu Haters, Wanda Hamidah: Berharap Saya Kena Mental, Kali ini Kalian Salah Orang

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Wanda Hamidah langsung diserbu haters, seusai mengkritik rombongan artis Indonesia, yang mengaku ikut ambil bagian dalam ajang Paris Fashion Week (PFW) 2022.

Ibu empat anak ini memastikan hujatan yang diterimanya dari para penggemar artis yang ikut ke Paris, tidak membuatnya down.

“Ribuan komen bullian masuk ke IG saya, berharap saya kena mental, tapi sayang, kali ini kalian salah orang. You don’t know me, mental saya sudah sudah tertempa sebelum kalian lahir,” tegas Wanda.

Wanita 44 tahun ini menyarankan para penggemar tersebut tidak terlena dengan ketenaran yang tersaji di media sosial.

“Urus mental kalian sendiri saja, yang gila memuja-muja kekayaan dan ketenaran, mimpi yang tak pernah kalian perjuangkan, karena cuma sibuk mimpi dan nyinyir,” terang dia.

Wanda menegaskan, kritikan tersebut bukan pertanda dirinya iri, namun murni agar jangan ada pembodohan.

“Paham ya, saya bukannya iri, lagian pergi ke Paris dari usia 17 tahun pakai uang sendiri yang saya hasilkan dari dunia modeling, tidak perlu dibayarin, yang saya tentang dan lawan ini pembodohan publiknya,” tulisnya.

“Praktek klaim mengklaim ini berbahaya, karena kenyataannya tidak seperti itu. Dan, netizen terbuai aja karena ketidaktahuan mereka,” sambungnya.