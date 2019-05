Disney Pastikan Stok Tontonan Aman Sampai 2027

jpnn.com - Disney melanjutkan kesuksesan besar Avengers: Endgame. Beragam film "raksasa" tengah disiapkan. Pada Selasa waktu setempat (7/5), perwakilan Disney merilis kalender yang memuat perubahan jadwal tayang film-film andalan mereka.

Dalam jadwal tersebut, rumah produksi yang bermarkas di California itu "mengamankan" jadwal tayang hingga 2027. President of Theatrical Distribution Disney Cathleen Taff menjelaskan, perubahan jadwal tersebut merupakan dampak akuisisi Fox pada Maret lalu. Disney punya makin banyak franchise yang bisa dikembangkan.

"Kami dengan bangga meletakkan fondasi strategi jangka panjang yang kuat, demi menyajikan pengalaman sinematik yang memukau buat penonton di seluruh dunia," ucap Taff sebagaimana dikutip Variety.

Setidaknya, lanjut dia, ada tiga rumah produksi yang kini ikut melebur bersama Disney. Mereka adalah Fox, Fox Searchlight, dan Blue Sky Studios.

Dalam pengumumannya tersebut, Taff menyampaikan, film yang terdampak bukan hanya proyek yang ditangani Disney maupun anak perusahaannya. Beberapa film Fox seperti The New Mutants, spinoff dari jagat mutan adaptasi komik Marvel, ikut ditunda. Film yang dibintangi aktris Game of Thrones Maisie Williams itu baru tayang tahun depan. Sekuel garapan James Cameron Avatar juga ditunda (lagi). (Variety/fam/c17/nda)