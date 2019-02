Ditabok PSG, MU Nyaris Tak Mungkin Lolos ke Perempat Final Liga Champions

jpnn.com, MANCHESTER - Paris Saint-Germain menjadi tim pertama yang mengalahkan Manchester United di era pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Dalam leg pertama 16 Besar Liga Champions di Old Trafford, Rabu (13/2) pagi WIB, MU takluk 0-2.

Dua gol Les Parisiens tercipta di babak kedua masing-masing dari Presnel Kimpembe di menit ke-53 dan lewat Kylian Mbappe di menit ke-60.

Opta melansir, ini adalah kekalahan pertama MU di Old Trafford dengan selisih lebih dari satu gol, dalam sejarah laga mereka di kompetisi Eropa.

PSG yang datang ke Old Trafford tanpa Neymar, Edinson Cavani dan Thomas Meunier sukses meredam serangan MU. Terbukti, seperti dicatat Opta, MU hanya melakukan satu shot on target. Jumlah tembakan ke gawang MU itu merupakan yang terendah dalam pertandingan Liga Champions di Old Trafford, sejak Ferbuari 2005.

Duel MU vs PSG berlangsung keras, membuat wasit asal Italia Daniele Orsato mengeluarkan sepuluh kartu kuning dan satu kartu merah.

1 - Paul Pogba is the first Manchester United player to receive a red card in a Champions League knockout stage match since Nani against Real Madrid in the Last 16 second leg in March 2013. Misery. #MUNPSG pic.twitter.com/HtGX7NNglY — OptaJoe (@OptaJoe) February 12, 2019