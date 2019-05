Ditengarai Samsung Galaxy Note 10 Dibekali Pengisian Daya Cepat di Atas 25W

jpnn.com - Meski peluncuran Samsung Galaxy Note 10 masih lama, tapi bocoran perangkat baru Samsung ini terus bermunculan. Kabar lain menyebutkan, Samsung Note 10 akan memiliki fast charging atau pengisian daya cepat di atas 25W.

Melansir GSM Arena, Selasa (6/5), Samsung tampaknya akan meningkatkan strateginya dengan merilis seri unggulan keduanya tahun ini.

Sejauh ini, Samsung hanya fokus mengembangkan Galaxy S10 5G dan Galaxy A70 yang memiliki teknologi fast charging 25W. Namun, raksasa asal Korea Selatan itu ditengarai sedang meningkatkan kemampuan perangkat baru.

Bocoran Samsung Galaxy Note 10 diperkuat dari akun resmi di Twitter bernama Ice Universe. Akun ini menulis, pengisian daya Galaxy Note 10 bukan 25W, "Kapasitas baterai dan kecepatan pengisian tidak lagi menjadi kelemahan Samsung," demikian tulis akun @universeice.

“Note10 charging is not 25w” ≠ “less than 25w”, perhaps starting from Note10, battery capacity and charging speed will no longer be Samsung's weaknesses, or even advantages.

But I don't want to say more because everything has variables. pic.twitter.com/PQR2Q6oUNX — Ice universe (@UniverseIce) May 4, 2019