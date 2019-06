Diterima di Harvard, Mikha Tambayong: Ini untuk Mama

Mikha Tambayong. Instagram

jpnn.com - Kabar membanggakan datang dari Mikha Tambayong. Dia dinyatakan lolos program kelas internasional ke Harvard University, AS.

Prestasi tersebut didedikasikan Mikha untuk mendiang mamanya. Seperti yang dia tulis di unggahan Instagram-nya Jumat (31/5).

"Mama, this is all for you," tulisnya pada keterangan foto. Sejak kecil, Mikha bilang ke mamanya bahwa dirinya bercita-cita menimba ilmu di Harvard.

Dan, setelah mendapat kesempatan melanjutkan S-2 manajemen di Universitas Pelita Harapan, Mikha berpeluang mengikuti kelas internasional di kampus impiannya itu.

Sepupu Mikha, Ayu, membenarkan berita tersebut. "Iya, jadi Mikha melanjutkan studi S-2 di UPH yang ada program untuk ke Harvard University," jelasnya ketika dihubungi Jawa Pos kemarin (1/6).

Beberapa kawan dan warganet mengucapkan selamat di kolom komentar Instagram Mikha. Bahkan, Maudy Ayunda yang berkuliah di Stanford mengajak Mikha hang out. Congrats, Mikha! (deb/c17/nda)