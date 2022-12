Ditjen Dukcapil Raih Penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik 4 Tahun Berturut-turut, Keren!

jpnn.com, JAKARTA - Ditjen Dukcapil Kemendagri kembali meraih penghargaan di bidang inovasi pelayanan publik yang keempat kali berturut-turut.

Penghargaan itu tidak terlepas dari kredo yang selalu dihembuskan oleh Dirjen Zudan Arif Fakrulloh bahwa inovasi adalah ruh birokrasi.



Dirjen Dukcapil Kemendagri Prof Zudan Arif Fakrulloh saat menerima penghargaan top inovasi pelayanan publik dari MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Selasa (6/12/2022). Foto: source for JPNN

Inovasi itu pula yang membuat Ditjen Dukcapil sering meraih berbagai penghargaan dari dalam dan luar negeri.

Terbaru adalah penghargaan pada Anugerah Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi yang diserahkan oleh Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa malam di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (6/12).

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menerima piagam penghargaan untuk kategori "Top 45 Inovasi Pelayanan Publik", Klaster Kementerian untuk inovasi Juwita-NG: The Next Generation of Data Utilization in Public Services.

Menteri Azwar Anas mengatakan penghargaan itu bertujuan untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi dan pelayanan publik.

"Sesuai arahan Presiden Jokowi, birokrasi harus berdampak, birokrasi bukan tumbukan kertas. Maka salah satu reformasi birokrasi tematik adalah digitalisasi pelayanan publik. Kalau ini berjalan maka pelayanan akan lebih cepat, lebih transparan, dan pelayanan akan murah," lanjutnya.