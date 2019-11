DKI Jakarta Tampil Sebagai Juara Umum Cabor Taekwondo POPNAS 2019

jpnn.com, JAKARTA - Tak salah DKI Jakarta mengambil jatah sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Pelajar Nasional (Popnas) XV/2019. Bukan saja sukses penyelenggaraan, sejauh ini mereka menunjukkan prestasi yang gemilang.

Tim Ibu Kota rakus dalam perolehan medali emas pada ajang yang didukung Lembaga Pengelolaan Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) Kemenpora ini.

Salah satunya ialah di cabang olahraga taekwondo. Lima dari delapan emas yang diperebutkan pada hari ini, sukses direbut kontingen DKI Jakarta.

Bertempat di Pendulum Nusantara Hall, atlet DKI Jakarta mampu tampil dominan. Mereka yang meraih medali ialah adalah Raffaya Delmora Putri Surjanto (Under 55Kg Putri), Haifa Mawadda Hayoto (Under 68Kg Putri), Bandri Benedhictho Tarigan (Under 63Kg Putra), Miftahul Jannah Setianingrum (Under 63Kg Putri), dan Feltta Chaniago (Under 42Kg Putri).

Atas capaian ini, DKI Jakarta keluar sebagai juara umum cabang olahraga taekwondo. Dengan total mendapatkan tujuh emas dari cabor ini.

"Popnas lalu peringkat kedua, sekarang jadi Juara Umum Cabor Taekwondo. Ini semua karena pembinaan atlet berjenjang dari SD, SMP, SMA, dan Mahasiswa. Prinsip dalam setiap even DKI Jakarta ingin prestasi terbaik," ungkap Kepala PPLP DKI Jakarta Syahrizal Jamil.

Salah satu atlet peraih emas, Haifa Mawadda Hayoto mengaku gembira. Ini karena usaha kerasnya akhirnya membuahkan hasil. "Alhamdulilah, sekarang dapat emas, Popnas lalu belum dapat medali. Ke depan semoga lebih baik lagi bisa di Pelatnas, menjadi atlet nasional," tandasnya. (dkk/jpnn)