D.O. EXO Bakal Jadi Jaksa di Drama Ini

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu personel grup idola K-Pop EXO, D.O mendapat tawaran menjadi jaksa dalam drama True Swordsmanship.

Sumber dari agensi SM Entertainment menyatakan bahwa D.O secara positif meninjau tawaran tersebut.

True Swordsmanship berkisah tentang seorang jaksa dengan perilaku buruk, tidak adil bagi kaum lemah.

D.O. dikabarkan ditawari peran Jin Jung, sang jaksa, seperti dikutip dari Soompi pada Jumat (13/8).

SPOTV News mengonfirmasi bahwa D.O sedang mengatur jadwal kegiatannya agar bisa berpartisipasi dalam drama itu.

D.O. memulai debutnya pada 2012 sebagai anggota EXO dan memulai karier aktingnya pada 2014.

Dia sudah tampil dalam berbagai drama dan film seperti It's Okay, That's Love dan Swing Kids.

Belum lama ini, dia merilis mini album solonya berjudul Empathy yang menampilkan judul lagu utama Rose. (antara/jpnn)