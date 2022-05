Doctor Strange in The Multiverse of Madness Tayang Hari Ini, Simak Sinopsisnya

jpnn.com, JAKARTA - Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness tayang hari ini di seluruh bioskop tanah air.

Film yang disutradarai Sam Raimi ini mengisahkan peristiwa yang terjadi pada 2023, setelah peristiwa di serial Loki.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness mengajak penonton melewati perjalanan ke tempat yang tidak diketahui.

Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) bersama sekutu mistisnya, baik lama maupun baru akan melintasi realitas alternatif Multiverse yang membingungkan dan berbahaya untuk menghadapi musuh baru yang misterius.

Sebelumnya, Stephen Strange mengucapkan mantra terlarang yang membuka pintu ke Multiverse, termasuk versi alternatif dari dirinya sendiri.

Pintu tersebut memberi ancaman besar terhadap kemanusiaan untuk kekuatan gabungan Strange, Wong (Benedict Wong), dan Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen)

Kelahiran Multiverse sendiri telah ditampilkan dalam serial Loki yang tayang pada 2021. Pada episode terakhir Loki season 1, Loki berhadapan langsung dengan bos asli Time Variance Authority (TVA), pria bernama He Who Remains (Jonathan Majors).

He Who Remains adalah varian dari Kang the Conqueror, yang akan menjadi penjahat besar berikutnya di MCU.