Dokter Tirta Terlibat dalam Series The Waves

jpnn.com, JAKARTA - Aplikasi streaming Vision+ berkolaborasi dengan USS Network merilis sebuah original series yang berjudul The Waves.

The Waves adalah sebuah docuseries yang menceritakan tentang perjalanan fashion sub-kultur di Indonesia.

Rilis dalam enam episode, series ini akan menghadirkan berbagai narasumber yang memiliki peran penting dalam sejarah fashion sub-kultur Indonesia.

Antara lain, seperti Dr. Tirta, Direz, Eddy Brokoli, Abenk Hardthirteen, Max Suriaganda, dan masih banyak lagi.

Sesuai dengan namanya, The Waves di setiap episode akan membahas enam gelombang fashion di Indonesia.

Gelombang yang dimaksud yaitu The Distro Waves, Sneakers Head First Wave, The Denim Head Wave, Local Pride First Wave, Sneakers Head Second Wave, dan Local Pride Second Wave.

Masing-masing dari gelombang tersebut memiliki keunikan dan mempunyai sejarah item fashion tersendiri sehingga sangat menarik untuk ditonton.

Berlanjut ke episode 6 yang berjudul Local Pride Second Wave, para narasumber seperti Dr. Tirta, Bernhard (Nevertoolavish), Yukka (Brodo) dan Renaldi & Dilla (Dominate Jakarta) akan membahas tentang fenomena brand hype yang menjadi ancaman terhadap kekuatan brand lokal di Indonesia.