Donald Trump Beber Foto Anjing Hero Pemburu al-Baghdadi Pentolan ISIS

jpnn.com, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump merilis foto anjing yang terlibat dalam perburuan terhadap Abu Bakr al-Baghdadi. Anjing hero itulah yang punya peran penting dalam mengakhiri hidup khalifah ISIS tersebut di Idlib, Suriah, Minggu (27/10) dini hari.

Trump memajang foto anjing itu melalui akunnya di Twitter pada Senin sore (28/10). Presiden ke-45 AS itu juga menyertai foto anjing tersebut dengan caption.

“Kerja luar biasa dalam menangkap dan membunuh pemimpin ISIS Abu Bakr al-Baghdadi,” ujar Trump dalam twitnya. Presiden berlatar belakang pengusaha itu menyebut anjing pahlawan tersebut cantik dan berbakat.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 28, 2019