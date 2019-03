Dramatis, Bunuh Diri Warnai Kemenangan Liverpool dari Tottenham

jpnn.com, LIVERPOOL - Liverpool kembali memimpin klasemen sementara Premier League usai meraih kemenangan dramatis atas Tottenham Hotspur. Dalam laga di Anfield, Minggu (31/3) malam, The Reds menang berkat gol bunuh diri Toby Alderweireld di menit ke-90.

33 - @LFC have scored 33 winning goals in the 90th minute or later in Premier League history, at least eight more than any other side. Pulsating. #LIVTOT pic.twitter.com/Ts2U1HuZAA