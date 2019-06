Dramatis, Golden State Warriors Menang Setengah Bola di Game Kelima NBA Finals

jpnn.com, TORONTO - Dua bintang Golden State Warriors Stephen Curry dan Klay Thompson menyelamatkan nyawa timnya di NBA Finals 2019.

Melakoni game kelima melawan Toronto Raptors di Scotiabank Arena, Toronto, Selasa (11/6) pagi WIB, Warriors menang setengah bola 106-105. Skor pun menjadi 2-3, Warriors masih tertinggal dalam final berformat mencari yang terbaik dari tujuh game (best of seven) ini.

Andai Warriors sempat kalah di pertandingan tadi, Raptors unggul 4-1 dan mengukuhkan diri menjadi juara NBA, pertama dalam sejarah klub.

Namun, pemain Warriors menunjukkan mereka memang para pejuang di game kelima. Belum mau melepas status juara bertahan dengan mudah.

Warriors melaju cepat di kuarter pertama, unggul 34-28. Kemudian di kuarter kedua dan ketiga sama kuat 28-28 dan 22-22.

Raptors yang pengin secepatnya juara dan menggelar pesta di rumah sendiri, bangkit di kuarter terakhir.

Namun, Curry dan Thompson mengambil peran sebagai motor tim. Saat waktu tersisa satu menit 24 detik, Warriors tertinggal 100-103. Curry menyamakan kedudukan 103-103 lewat tembakan tiga angka.