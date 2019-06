Rebut Game 4 di Kandang Warriors, Toronto Raptors Selangkah Lagi Juara NBA

jpnn.com, OAKLAND - Jawara wilayah timur Toronto Raptors hanya butuh satu kemenangan lagi untuk mengukuhkan diri menjadi juara NBA musim ini.

Melakoni game keempat di kandang Golden State Warriors di ORACLE Arena, Sabtu (8/6) pagi WIB, Raptors menang 105-92 dan unggul 3-1 (best of seven) dalam NBA Finals. Di game tadi, bintang Raptors Kawhi Leonard mencetak 36 poin, Serge Ibaka 20 poin dan Pascal Siakam menambahkan 19 poin.

????? @kawhileonard (36 PTS, 5 3PM 12 REB, 4 STL) puts up his 14th 30-point game of the #NBAPlayoffs as the @Raptors take a 3-1 series lead! #WeTheNorth #NBAFinals



Game 5: Monday (6/10), 9pm/et, ABC & Sportsnet pic.twitter.com/8b6kEMu1N4 — NBA (@NBA) June 8, 2019