Dua Pekan Terpisah, Maia Estianty Akhirnya Bertemu Suami

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Maia Estianty akhirnya bisa kembali berkumpul dengan dengan suaminya, Irwan Mussry.

Mereka sempat berpisah karena Maia Estianty sibuk mengurusi donasi untuk tenaga medis penanganan pasien virus corona atau covid-19.

"Akhirnya setelah dua minggu berpisah dari suami @irwanmussry. Dan seminggu ini ngurusin galangan dana alat APD untuk tenaga medis (yang hampir bikin hati ku hampir copot, plus jantungnya juga karena miris nya alat APD team medis Indonesia)," ungkap Maia Estianty lewat akun Instagram miliknya, Minggu (29/3).

Pelantun Ingat Kamu itu menyertakan foto Irwan Mussry tengah menonton televisi di rumah. Maia Estianty mengaku sangat senang akhirnya bisa menemani sang suami.

"Inilah hiburanku, ketemu suami tersayang. Tetap dengan jaga jarak. Lihat kepalanya yang imut dan licin ini udah seneng," kelakarnya.

Maia Estianty lantas mengucapkan terima kasih kepada Irwan Mussry. Menurutnya, sang suami sudah sangat pengertian mengizinkannya tinggal di rumah anak-anak selama dua pekan. Sebab anaknya, El Rumi harus menjalani karantina mandiri setelah pulang dari London.

"Makasih darling udah sangat pengertian membolehkan aku tinggal ama anak-anak selama dua minggu di rumah anak-anak. You are the best," tutup Maia Estianty. (mg3/jpnn)