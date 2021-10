Duet Bareng Bebi Romeo, Fatimah Az-Zahra: Ya, Allah

jpnn.com, JAKARTA - Miliarder Fatimah Az-Zahra menjajal kemampuannya berolah vokal dengan merilis single berjudul I am Here Now.

Dia sengaja menggandeng Bebi Romeo untuk berduet membawakan lagu dalam bahasa Inggris itu.

"Lagu ini dibuat untuk menginspirasi orang kalau saya yang sempat kelaparan saat kecil, bukan siapa-siapa tetapi bisa ada di sini," tutur Fatimah di Jakarta, baru-baru ini.

Fatimah mengatakan bahwa perjuangan dan kesabaran akan membuahkan hasil yang tidak mengecewakan.

"Berkat usaha dan bisnis aku, aku bisa ada di posisi ini bisa punya penghasilan miliaran rupiah," tuturnya.

Dia pun tak menyangka bisa berduet dengan Bebi Romeo yang dianggapnya sebagai maestro musik.

Baca Juga: Bebi Romeo Tak Berminat Ciptakan Lagu Kampanye

"Ya, Allah aku tuh buat mikirin bisa duet aja sempat enggak berani, tetapi sekarang aku bisa duet," kata Fatimah.

Bebi Romeo lantas menceritakan awal penggarapan lagu tersebut. Dia mengaku mengenal Fatimah dari istrinya, Meisya Siregar.