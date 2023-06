Duet Bareng Putri Ariani, Ketua MPR Bambang Soesatyo: Saya Merinding

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo berkesempatan berduet dengan peraih Golden Buzzer di ajang audisi America's Got Talent (AGT) Putri Ariani menyanyikan lagu 'May Way'.

Pria akrab disapa Bamsoet itu memuji kemampuan dan kepiawaian Putri Ariani dalam bernyanyi, menciptakan lagu maupun memainkan alat musik.

"Saya sendiri merinding saat mendengarkan Putri membawakan lagu ciptaannya sendiri," kata Bamsoet usai duet menyanyikan lagu 'My Way' bersama Putri Ariani di Jakarta, Rabu (28/6).

Menurut Bamsoet, tidak aneh jika dalam ajang AGT musim ke-18 2023, salah satu juri Simon Cowell memberikan Golden Buzzer kepada Putri.

"Dengan Golden Buzzer tersebut Putri bisa langsung melenggang masuk ke semifinal AGT 2023 akhir Agustus mendatang," imbuh Bamsoet.

Ketua ke-20 DPR itu menilai prestasi yang diraih Putri tidaklah instan.

Perlu perjuangan panjang sebelum Putri dikenal dunia internasional.

Saat berusia 8 tahun Putri mengikuti Indonesia’s Got Talent pada 2014.