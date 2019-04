Duet Tiang Listrik Beri Gelar Keempat Tiongkok di Malaysia Open 2019

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Tiongkok merajai Malaysia Open 2019. Dari lima final, ada empat partai yang menghadirkan wakil Negeri Panda. Semuanya juara.

Ganda putra peringkat dua dunia Li Junhui / Liu Yuchen menjadi pemain terakhir yang menyumbang gelar buat bangsanya di ajang ke-9 turnamen BWF World Tour tahun ini.

Dalam laga final di Axiata Arena Kuala Lumpur, Minggu (7/4) sore WIB, Li / Liu mengalahkan peringkat tiga dunia asal Jepang Takeshi Kamura / Keigo Sonoda dengan straight game 21-12, 21-17.

Li/Liu ???????? do it again! The 2018 World Champions defeat their Japanese ???????? rivals once again ???? #HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/4K67UPNs2W — BWF (@bwfmedia) April 7, 2019