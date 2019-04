Tai Tzu Ying Catat Gelar Keempat di Malaysia Open

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Tunggal putri ranking satu dunia Tai Tzu Ying tak menemukan kesulitan mengalahkan Akane Yamaguchi di final Malaysia Open 2019.

Pemain berusia 24 tahun yang mengaku pengin pensiun tahun depan itu menang 21-16, 21-19 atas pemain Jepang peringkat empat dunia tersebut.

Tzu Ying butuh waktu 40 menit (statistik BWF) menuntaskan final yang berlangsung di Axiata Arena Kuala Lumpur, Minggu (7/4) siang WIB.

Defending champion Tai Tzu Ying confirms her status as world No.1 in the Malaysian Open final ???? #HSBCBWFbadminton pic.twitter.com/uTB5aXC4hO — BWF (@bwfmedia) April 7, 2019