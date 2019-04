Zheng Ziwei / Huang Yaqiong Pertahankan Mahkota Malaysia Open

jpnn.com, KUALA LUMPUR - Ganda campuran nomor satu dunia Zheng Siwei / Huang Yaqiong mempertahankan gelar juara Malaysia Open.

Dalam laga final di Axiata Arena Kuala Lumpur, Minggu (7/4) siang WIB Zheng / Huang mengalahkan sesama Tiongkok Wang Yilyu / Huang Dongping 21-17, 21-13.

Zheng / Huang butuh waktu 38 menit (statistik BWF) menaklukkan rekan mereka yang peringkat dua dunia itu.

Zheng Siwei reverses the rally in style! The finals are on fire ???? #HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou



Catch it live on https://t.co/Hltm3xVRfv pic.twitter.com/6AlqUufWcI — BWF (@bwfmedia) April 7, 2019