Duh, Asmara Abigail 'Terjebak' di Italia Gegara Corona

jpnn.com, JAKARTA - Artis yang juga model, Asmara Abigail terjebak di kota Milan, region Lombardy, Italia, di tengah mewabahnya virus corona (Covid-19).

Hal itu diungkap Asmara Abigail dalam unggahan di akun Instagram pribadinya, Selasa (10/3).

"Now we are facing total #lockdown in order to combat the spread of #coronavirus," tulis Asmara Abigail.

Pemain film Perempuan Tanah Jahanam mengatakan bahwa kepergiannya ke Italia untuk menghadiri acara Milan Fashion Week, Februari lalu.

"In the beginning I was here for Milan Fashion Week and 2 of my films are screening in Europe this March, but due to this force major of course we cancelled all of our travel plans," lanjut Asmara Abigail.

Menurut perempuan kelahiran 3 April 1992 ini mengungkapkan bahwa Italia sudah menyatakan darurat virus corona.

"Italy gave me more. Italy is my second home and my second family. Never have I received love this big and this strong," tuturnya.

Ia pun memutuskan untuk tetap tinggal di Italia hingga 3 April mendatang. "I for myself choose not to try to comeback to Indonesia until the lockdown is finished," pungkasnya.(mg7/jpnn)