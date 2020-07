Duh Mesranya, Maia Estianty Beri Kejutan Ultah untuk Suami

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Maia Estianty memberi kejutan di hari ulang tahun suami, Irwan Danny Mussry. Dia sengaja bangun pagi demi mengucapkan selamat kepada sang suami yang kini berusia 56 tahun.

Dari potret yang diunggah ke Instagram, Maia Estianty terlihat memberikan kue untuk sang suami bertuliskan Happy Birthday My Love. Kue ulang tahun diberikan sesaat sebelum sang suami berangkat menuju bandara.

"Pagi-pagi banget, sebelum pergi ke airport dengan muka ngantuk-ngantuk tak lupa memberikan selamat untuk suamiku tercinta yang super kocak tapi jenius (makanya awet muda), and baik banget Maasyaa Allah, + sayang ama anak-anak. I Love You, Happy Birthday darling @irwanmussry," ungkap Maia Estianty sebagai keterangan foto, Kamis (15/11).

Selain pujian, pelantun Ingat Kamu itu juga menyampaikan doa di hari ulang tahun Irwan Mussry. Maia berharap suaminya itu selalu meraih kesuksesan sebagai seorang pengusaha.

"Wish you always the best," ujar Maia Estianty.

Seperti diketahui Maia Estianty dan Irwan Mussry resmi menikah pada Senin (29/10) lalu. Akad nikah keduanya diadakan di salah satu masjid di kawasan Tokyo, Jepang. Momen bahagia itu dihadiri keluarga dan anak-anak Maia Estianty. (mg3/jpnn)