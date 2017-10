Duh, Tangan Yoona Halus dan Wangi Banget

Yoona SNSD. Foto: Dramabeans

jpnn.com - ’’Selamat malam. Nama saya Yoona.’’ Sapaan itu datang dari bibir Im Yoon-ah atau Yoona, front woman girlband Girls’ Generation (SNSD).

Suaranya terdengar merdu berkat lantunan bahasa Indonesia dengan aksen khas Korea.

Sekitar 200 fans pun menyambutnya dengan seruan-seruan gembira. Yoona menyunggingkan senyum di wajah yang dibingkai rambut berpotongan bob.

Yoona hadir dalam meet and greet bersama fans yang juga pengguna Innisfree di ballroom Hotel Pullman Central Park, Jakarta Barat, Jumat (29/9).

Untuk kali keempat, Yoona datang ke Indonesia. Sebelumnya, perempuan 27 tahun tersebut hadir dalam konser SNSD bertajuk SMTOWN (2012), Girls and Peace (2013), dan Phantasia (2016).

’’Saya sering berkunjung ke Indonesia untuk bekerja. Nanti mungkin saya mau ke Bali untuk liburan,’’ katanya.

Yoona berterima kasih karena sambutan fans sama-sama meriah seperti saat konser. Selama acara, dia sangat kalem dan ramah. Dengan senang hati, dia memberikan tip kecantikan.

Salah satunya, rajin menggunakan masker untuk merawat kulit wajah. ’’Saya menggunakan masker sekali sehari,’’ ungkap pelantun You are My Star tersebut.

Sumber : Jawa Pos