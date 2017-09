Siap-Siap! BTS X Aoki Coming Soon

jpnn.com - Tahun ini boyband Bangtan Sonyeondan (BTS) sangat sibuk. Dalam minialbum Love Yourself: Her yang dirilis pekan lalu (18/9), grup yang punya leader Rap Monster itu bekerja sama dengan The Chainsmokers.

Kabar terbarunya, mereka bakal berkolaborasi dengan Steve Aoki. Kemarin (25/9) musisi sekaligus DJ top itu mengonfirmasi hal tersebut via Twitter.

’’Pertemuan produser di Korea. Kerja sama bareng skuad produksi BTS dan merayakan kolaborasi kami dengan sebotol Belaire (merek anggur asal Provence, Prancis),’’ cuit Aoki.

Producer meeting in Korea working with the @BTS_twt production squad already celebrating our future collab together w/ @officialbelaire!! pic.twitter.com/FrvP5HIsZW — Kolony Out Now (@steveaoki) September 25, 2017