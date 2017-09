Seventeen Bikin Ribuan Carat di BSD Histeris

jpnn.com - Hall 3A ICE BSD City berkilau dengan sorot laser berwarna baby pink dan sky blue Sabtu malam lalu (23/9). Cahaya itu berasal dari light stick para Carat, fans boyband Seventeen.

Ke-13 personel Seventeen hadir dalam konser bertajuk Diamond Edge. Untuk membuka konser, S. Coups dkk membawakan lagu yang memuja gebetan.

Yakni, Pretty U, Beautiful, dan Adore U. Para Carat, yang sebagian besar perempuan, langsung tersanjung kegirangan.

Sesudah itu, Hoshi mengajak para Carat membuat salam konser. ’’Kalau kami bilang Seventeen Carat, kalian tepuk tangan dua kali, lalu angkat tangan sambil teriak ya,’’ ajaknya.

Para Carat kompak melakukan salam itu. Para personel pun tak henti mengajak Carat bersorak lebih keras.

’’Sepertinya ini lebih ramai dari saat kami tampil kali pertama di Indonesia tahun lalu,’’ komentar Seungkwan. Pada 2016, Seventeen memang tampil untuk kali pertama di Indonesia lewat sebuah showcase di Balai Sarbini, Jakarta Selatan.

Dalam konser yang dipromotori Mecimapro itu, para personel juga membawakan beberapa lagu dari minialbum terbaru mereka, AI1, yang dirilis Mei lalu.

Yakni, Don’t Wanna Cry, Habit, If I, Swimming Fool, My I, dan Crazy In Love. ’’Semoga penampilan live kami sama bagusnya dengan lagu yang kalian dengar di minialbum baru,’’ kata Joshua.

Sumber : Jawa Pos