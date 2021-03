Dukun Cabul Ini Akhirnya Ditangkap di Rumah Istri Muda, Lihat Tampangnya

jpnn.com, JAMBI - Polisi meringkus seorang dukun cabul berinisial AS, 59, warga Kelurahan Cibingbin, Kecamatan Cibaliung, Kabupaten Pandeglang, Jawa Barat, Jumat (19/3) lalu. Ia dibekuk di rumah istri mudanya.

Kanit PPA Satreslrim Polres Batanghari Ipda Zoeby Erbak mengatakan tersangka AS ditangkap setelah dilaporkan orang tua korban YN, 14, yang tak terima anaknya disetubuhi pelaku beberapa waktu lalu.

Informasinya, AS merupakan guru spiritual LG, ayah dari YN. LG pun kerap mendatangi pondok AS Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muarojambi sejak Agustus 2020 lalu.

Saat datang ke pondok AS, LG tak sendiri. Ia selalu ditemani YN. Bahkan saat menginap di sana. Di saat itulah, AS berkenalan dengan YN. Tak sungkan, AS kerap memberi YN uang jajan dan membelikannya hp.

Rupanya ada maksud terselubung di balik kebaikan AS terhadap YN. Di suatu malam, pada tahun 2020 lalu, AS makin tak bisa menahan nafsunya. Ia pun mencuri kesempatan.

“Saat itu, AS sedang berada di rumah LG. Di mana LG sedang tidur, di sana lah AS mulai menyetubuhi AN,” ujar Ipda Zoeby Erbak, Senin (29/3).

Kata dia, atas perlakuan AS, akibatnya YN hamil 6 bulan. Bahkan pada 7 Maret lalu, YN pernah dibawa kabur oleh AS ke Kota Jambi. Keluarga YN pun melaporkan hal itu ke Polsek Bajubang.

“Kami kemudian melakukan penyelidikan dan menemukan YN di Kota Jambi. Dari pengakuan korban, diketahui tersangka AS berada di Banten dan kami langsung bergerak mengejarnya,” jelas Ipda Zoeby Erbak.