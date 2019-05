Dukung Digitalisasi, Lenovo Berikan Dekstop AIO 22 Inci ke Sekolah Dasar

jpnn.com, JAKARTA - Mendukung kampanye global Love On, Lenovo Indonesia membagikan 18 set lengkap dekstop All in One (AIO) 22 inci untuk mendukung kegiatan belajar mengajar anak-anak SDN Gandaria Utara 11 Pagi, Jakarta Selatan.

Pemberian desktop AIO ini adalah rangkaian kegiatan global Lenovo Foundation pada bulan Mei yang merupakan "Global Month of Service” atau Bulan Pelayanan. Di Indonesia, kegiatan ini dilakukan di bawah tema #LenovountukGenerasiPintar yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan pelajar Indonesia.

Dalam kegiatan CSR kali ini, Lenovo Indonesia berkolaborasi bersama Foodbank of Indonesia, organisasi nirlaba yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengurangi kesenjangan pangan di Indonesia.

Pemberian desktop diharapkan dapat memudahkan kegiatan belajar mengajar baik guru dan pelajar yang membutuhkan perangkat komputer seperti pencatatan administrasi, mengakses informasi digital, ekstrakurikuler, hingga ujian nasional.

Selain memberikan donasi desktop AIO, Lenovo Indonesia juga menggelar pelatihan komputer kepada guru dan pelajar, sebagai wujud kontribusi pegawai Lenovo Indonesia.

Pelatihan yang diberikan kepada guru ialah Microsoft Excel yang merupakan aplikasi paling sering digunakan, antara lain cara memanfaatkan fitur-fitur terbaru Microsoft Excel 2019 untuk mempermudah dan mempercepat kinerja guru.

Sedangkan pelatihan yang diberikan kepada siswa adalah pelatihan menggambar dan kreasi konten menggunakan komputer.