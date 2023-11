Epson dan Lenovo Memperkenalkan Inovasi Produk Terbarunya

jpnn.com, JAKARTA - Epson Indonesia dan Lenovo menggelar diskusi bersama dengan sejumlah instansi, sekolah, dan konsumen yang ada di Kabupaten Belitung.

Kegiatan bertema Technology Transformation For The Future with Epson and Lenovo, itu dilaksanakan pada Sabtu (25/11) lalu.

Dalam kesempatan itu, Epson memaparkan line up produk Inkjet Printer, Printer Dot Matrix, dan Printer Scanner, sedangkan Lenovo menjelaskan tentang notebook dan cara kerja prosesor pada laptop.

Senior Product Manager PT. Epson Indonesia Fahmi R Syamsudin mengatakan dalam kegiatan yang berlangsung satu hari itu pihaknya mengandeng Metro Data dan Lenovo yang merupakan partner Epson.

Pelaksanaan kegiatan di Belitung tidak lepas dari respons masyarakat pada produk Epson sangat tinggi. Tidak hanya perorangan, tetapi juga sekolah dan instansi.

"Kami memperkenalkan produk-produk lainnya beserta kelebihan Epson dengan produk printer lain. Biasanya hanya printer series L, tetapi kali ini yang dibawa ada printer yang lebih bagus dan memiliki kecepatan tinggi, atau printer kelas atas,” ujar Fahmi dalam keterangannya, Senin.

Dia berharap kegiatan tersebut bisa menambah wawasan pengetahuan tentang printer dan laptop untuk masyarakat.

Epson juga terus mendorong inovasi produk ramah lingkungan, sekaligus menyosialisasikan produk bersertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN).