Dukung Industri 4.0, BaBe Luncurkan Forum Konten Generasi Baru  

jpnn.com, JAKARTA - Aplikasi berita aggregator Baca Berita (BaBe) memprakarsai Forum Konten Generasi Baru di Jakarta. Kegiatan ini merupakan upaya mendukung janji pemerintah dalam memajukan kesiapan negara menghadapi Revolusi Industri Keempat (Industri 4.0). Forum ini menawarkan serangkaian diskusi, pelatihan serta wawasan yang menampilkan para pakar yang berbagi tentang berbagai aspek digital untuk lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil (CSOs).

Forum diskusi dan pelatihan dengan tema bertajuk "Improving the Effectiveness of Digital Communication in Public Relations: Delivering Information through Appropriate, Targeted Contents” ini menghadirkan berbagai pembicara dari Staf Khusus untuk Presiden Indonesia, Asosiasi Hubungan Masyarakat Indonesia , serta pakar komunikasi digital dari Universitas Indonesia.

"Di BaBe, kami selalu berusaha untuk memberi informasi, mendidik, dan menghibur orang Indonesia. Melalui Forum Konten Generasi Baru ini, kami ingin berkontribusi dalam berbagi wawasan dan memberdayakan lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat sipil untuk merangkul teknologi dan berkembangnya kebutuhan di era digital. " kata Indira Melik, Head of Content Operation BaBe dalam siaran tertulisnya, Kamis (12/9).

Indonesia dengan mayoritas populasi muda -hampir 60 persen berusia di bawah 30 tahun- dan populasi yang berkembang pada tingkat 2,9 juta per tahun menghadirkan konsumen yang semakin canggih. Penelitian We Are Social mencatat bahwa pada awal tahun ini, 56 persen orang Indonesia adalah pengguna internet.

“Dengan kemajuan teknologi dan internet membuat informasi dari seluruh dunia menjadi terhubung, kami merasa sudah banyak tahu segala hal, pada kenyataannya tidak. Hal ini juga membawa ketidakpastian dalam dunia informasi, maka dari itu Public Relations semakin dibutuhkan. PR kini harus mejadi kreator, konseptor, mediator, dan problem solver pada saat yg bersamaan” kata Benny S Butarbutar dari Asosiasi Hubungan Masyarakat (Perhumas).(jpnn)