Dukung Kemajuan Esport Indonesia, Des Ganjar Gelar Turnamen Mobile Legends di Banten

jpnn.com, BANTEN - Sukarelawan Desa Untuk Ganjar (Des Ganjar) menggelar turnamen e-sport Mobile Legends di salah satu kafe di Banjaragung, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, Minggu (15/10).

Ketua pelaksana turnamen Mobile Legends dari Des Ganjar, Nizar Nazwar Mulyana mengatakan ratusan peserta mendaftarkan diri dalam turnamen tersebut.

"Kegiatan ini diikuti 32 tim, dengan beranggotakan per tim lima orang. Sistem pertandingan kami sistem gugur, sistem kualifikasi pada 32 besar sampai semi final itu best of satu, dan semi final sampai final itu best of tiga," kata Nizar dalam siaran persnya, Senin (16/10).

Para peserta memperebutkan berbagai hadiah menarik senilai jutaan rupiah yang diberikan oleh Loyalis Ganjar Pranowo itu kepada tim pemenang.

"Antusiasme mereka sangat baik sekali, karena ini merupakan wadah bagi mereka, khususnya para pemuda Kota Serang untuk menunjukkan potensi mereka dalam kegiatan Mobile Legends ini." jelasnya.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Des Ganjar Banten, Agus R. Wisas mengatakan kegiatan ini digelar karena Mobile Legends menjadi tren e-sport di Indonesia.

Dia berharap, pergelaran turnamen ini bisa menjadi wujud dukungan relawan terhadap kemajuan e-sport di Indonesia.

Sekaligus wadah anak muda di Serang menyalurkan kegemaran dan potensi bakat mereka di dunia e-sport.