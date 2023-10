Dukung Kesehatan Mental, Avian Brands Hadirkan Koleksi Healing Colours

jpnn.com, TANGSEL - Isu kesehatan mental bukanlah masalah ringan yang bisa dianggap remeh, dan harus segera diatasi bersama agar Indonesia memiliki generasi muda yang sehat.

Tidak hanya fisik yang sehat, juga mental yang sehat dan tangguh agar mampu meneruskan membangun bangsa ini menjadi bangsa yang kuat dan maju.

Oleh karena itu, produsen cat tembok Avian Brands menghadirkan gerakan 'Avian Brands Support Mental Health with Healing Colours' untuk menanggapi isu tersebut.

"Gerakan ini diwujudkan melalui produk-produk unggulan dengan warna-warni yang membantu memberikan nuansa menenangkan bagi para pejuang kesehatan mental," ujar Mely Yanti, Marketing Manager Avian Brands di Tangerang Selatan, Selasa (10/10).

Mely mengatakan Avian Brands menghadirkan produk unggulan Sunguard All-In-One dan Supersilk Anti Noda untuk menimbulkan efek feel good.

"Ini memberikan manfaat bagi para pengguna, khususnya yang tengah berjuang menghadapi mental health issue," tutur Mely.

Dua varian cat, yakni Supersilk Anti Noda dan Sunguard All-In-One menghadirkan inspirasi warna ruangan yang dapat membantu memperbaiki kondisi mental health melalui Mood Booster Collection (warna cerah).

Ada 12 koleksi Mood Booster, yakni Close To You, Red Jumper, Red Rhythm, Bright Spot, Travelling Somewhere, Arizona Sunset, Smile For Me, Cheerful Heart, Midnight Sun, Lime Light, Think Green, Maze Runner.