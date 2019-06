Duvan Zapata Antar Kolombia Tembus Perempat Final Copa America 2019, Lihat Golnya

jpnn.com, SAO PAULO - Duvan Zapata menjadi penentu kemenangan Kolombia atas Qatar di matchday kedua Grup B Copa America 2019.

Berkat gol tunggal dari pemain Atalanta yang mencetak 23 gol dari 37 penampilan di Serie A musim lalu itu, Kolombia menang 1-0 dalam laga yang berlangsung di Estadio do Morumbi, Sao Paulo, Kamis (20/6) dini hari WIB.

Zapata mencetak gol lewat sundulan di menit ke-85, berkat umpan cantik dari James Rodriguez.

Duvan Zapata's goal Vs Qatar??

Assisted by James Rodriguez



Zapata is ????????



One of my favourite striker atm pic.twitter.com/BvSmfPfX0r — Tonny Jorginho (@iamjacton) June 19, 2019