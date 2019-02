DVCI Rilis Aplikasi Penjaga Bisnis Konsumen Kendaraan Niaga Mercedes Benz

jpnn.com, JAKARTA - PT Daimler Commercial Vehicle Indonesia (DCVI), agen penjualan kendaraan niaga Mercedes-Benz di Indonesia, baru saja meluncurkan FleetBoard Indonesia di Green House Arena, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/2).

FleetBoard Indonesia merupakan sebuah aplikasi sistem pengelolaan armada yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan bisnis seperti transportasi pelanggan. Selain itu, aplikasi itu juga dapat mengetahui tingkah laku pengemudi, dan mendeteksi keberadaan kendaraan.

BACA JUGA: Kendaraan Niaga Mercedes Benz Dapat Berkah dari Pertumbuhan Infrastruktur

Product Management & Bodybuilder Support Daimler Commercial Vehicle Indonesia M. Ikhsan Satriawinandi mengatakan, FleetBoard Indonesia dirancang khusus untuk mendukung pelanggan Mercedes agar dapat menjalankan bisnis mereka agar lebih mudah dan efisien.

"DCVI telah menyaksikan bagaimana pelanggan kami berkembang dan berharap dapat melihat pertumbuhan yang lebih besar menyusul meningkatnya ekonomi yang signifikan di sektor transportasi barang, infrastruktur dan transportasi jalan raya di mana kendaraan niaga Mercedes memainkan peran penting," kata Ikhsan kepada awak media.

FleetBoard Indonesia menawarkan berbagai fitur seperti Vehicle Tracking and Track Player, 3rd Party System Intergration, serta fieksibel terhadap dukungan perangkat lain yang mendukung manajemen armada yang efisien dan maksimal.

Lebih dari itu, FleetBoard Indonesia juga menjadi pelengkap bagi sistem manajemen pemeliharaan armada yang tersedia saat ini, melalui berbagai fitur yang disematkan seperti Service Monitoring and Fuel Theft Warning, Engine Operation Monitoring and Hourmeter dan service Interval and Periodical Administration Reminder.

Semua fitur ini mendukung manajemen pembelian kendaraan niaga Mercedes Benz yang efisien dan berkelanjutan, yang berujung pada penghematan biaya operasional serta pertumbuhan bisnis pelanggan.