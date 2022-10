EFHA Anggap Jumlah Tenaga Kesehatan Mental Tak Sebanding Angka Penduduk Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Project Leader and Founder Emotional Health for All (EHFA) Sandersan Onie menyebut jumlah tenaga kesehatan mental di Indonesia tidak sebanding dengan penduduk yang sangat besar. Diketahui, jumlah tenaga kesehatan mental tercatat 4.400 orang untuk 250 juta penduduk Indonesia. "Hanya ada psikolog dan psikiater 4400 sampai 4500," kata Sandy sapaan Sandersan Onie di Jakarta, Kamis (20/10). Baca Juga: Lestari Moerdijat Minta Jaga Kesehatan Mental Anak, Ini Tujuannya Dia mengatakan angka tenaga kesehatan mental itu perlu ditambah mengingat penelitian terakhir menyatakan angka bunuh diri di Indonesia yang tunggi. Menurut Sandy, angka bunuh diri di Indonesia setidaknya empat kali lipat dari yang dilaporkan. Sementara itu, angka upaya bunuh diri mencapai tujuh hingga 24 kali lipat dari angka kematian akibat bunuh diri. Baca Juga: Rayakan Hari Kartini, Grant Thornton Indonesia Dukung Pengembangan Kesehatan Mental Perempuan "Ada juga angka upaya bunuh diri, karena tidak semua orang yang melakukan upaya itu meninggal," lanjut Sandy. Dia mengatakan para ahli dan pemberi pengaruh di dunia maya sebenarnya sudah mulai membagikan topik mengenai kesehatan mental.