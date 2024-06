Eksis Lagi, Discus Edarkan Box Set Berisi 3 Album di Jepang

jpnn.com, JAKARTA - Pionir musik progresif di Indonesia, Discus akhirnya bangkit dari mati suri.

Kebangkitan Discus ditandai dengan peluncuran box set berisi 3 CD yang diedarkan oleh Disk Union Jepang.

Sejak dirilis, box set itu langsung duduk di No. 4 best seller di Disk Union Japan's All Genre international chart. Sebuah prestasi yang cukup mengagumkan untuk musisi Indonesia.

Meski kurang dikenal di negeri sendiri, Discus cukup populer di kancah musik mancanegara.

Band progresif rock yang berdiri sejak 1996 itu dianggap mempunyai ciri khas unik yakni mengandung elemen rock, jazz, klasik avant-garde, dan etnik Indonesia.

Discus sudah sering tampil di luar negeri, antara lain dalam 'Expose Concert Series' di Menlo Park, California, 'Knitting Factory' di New York, dan 'ProgDay' di North Carolina. Semua konser digelar di Amerika Serikat pada 2000.

Selain itu, Discus juga tampil dalam 'BajaProg' di Baja, Meksiko (2001), 'Progsol" di Pratteln, Swiss (2005), 'FreakShow' di Wurzburg, Jerman (2005), serta 'Festival Zappanale' di Bad Doberan, Jerman (2009).

Discus sempat meraih dua piala AMI Awards 2004, yaitu untuk kategori Karya Musik Rock Progresif Terbaik, dan Produksi Karya Musik Rock Progresif Terbaik.