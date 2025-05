Incubus Akhirnya Umumkan Judul Album Baru

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Band rock asal Amerika Serikat, Incubus akhirnya mengumumkan judul album terbaru yang segera dirilis.

Incubus bulan lalu mengisyaratkan bahwa album studio kesembilan, dan yang pertama sejak album ‘8’ pada 2017, telah rampung dan siap diluncurkan.

Hal tersebut disampaikan oleh vokalis Incubus Brandon Boyd saat berbincang dengan Flux FM.

"Saya pikir ini adalah album yang sangat bagus, dan saya sangat bangga, kami semua sangat bangga. Kami bersenang-senang selama rekaman," ungkap Brandon Boyd Incubus.

Personel Incubus sepakat memberi judul album terbaru yakni Something In The Water.

Album itu juga menandai album pertama Incubus dengan bassist baru Nicole Row.

"Dia menjadi aset yang sangat berharga bagi band ini, memiliki ide-ide yang luar biasa dan menjadi udara segar," tambahnya.

Incubus berada di London pekan ini untuk menampilkan album seminal ‘Morning View’ secara keseluruhan di hadapan para penonton dalam pertunjukan yang terjual habis di The O2.