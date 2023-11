Eksplorasi Dunia One Piece Lewat Pameran The Great Era of Piracy di Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Pameran The Great Era of Piracy resmi dibuka di Lantai 2F Mall of Indonesia (MoI), Jakarta Utara selama 61 hari, dimulai dari 8 November 2023 - 7 Januari 2024.

Melalui The Great Era of Piracy, penyelenggara acara Kohai Infiniti ingin mengajak para penggemar atau nakama Indonesia mengeksplorasi dunia One Piece.

Pameran ini akan membawa para pengunjung untuk menghidupi kembali berbagai petualangan dunia One Piece melalui tur selama 45-90 menit.

Baca Juga: Pameran Foto Hingga Tarian Persembahan dari Suku Dayak Hadir di Acara Ini

Country Director Kohai Infiniti, Don Putu Hariswara mengaku bangga bisa membantu menghadirkan pameran The Great Era of Piracy di Indonesia.

"Bersama dengan nakama One Piece di Indonesia merayakan One Piece," kata Don Putu Hariswara kepada awak media.

"Kami berharap melalui selebrasi ini kami bisa mengajak nakama One Piece dari seluruh Indonesia dan berbagai golongan untuk bersama-sama mengapresiasi anime legendaris ini," sambung dia.

Baca Juga: Cerita Maher Mengisi 3 Karakter Suara di Film One Piece

CEO Ace Media Network, Benedict Wong selaku promotor partner menilai One Piece sudah dilihat lebih dari sekadar manga dan anime.

Menurutnya, pameran ini juga bukan hanya tentang berbagai patung ukiran, karya seni, maupun merchandise.