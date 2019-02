Elephant Kind Luncurkan I Belive in You

jpnn.com - Tidak lama setelah melepas lagu 'Sour' dan 'Pleaser', band Elephant Kind kembali hadir dengan karya terbaru. Kali ini grup musik pop hybrid itu meluncurkan single bertajuk I Believe in You.

Lagu I Believe in You tersaji masih dengan semangat yang sama dengan lagu Sour dan Pleaser. Band yang diisi trio Bam Mastro (vokal, gitar), Bayu Adisapoetra (drum) dan Kevin Septanto (bass) ini menegaskan proses pendewasaan segi musikalitas.

Beberapa sentuhan penyempurnaan dilakukan dan diaplikasikan tanpa meninggalkan apa yang telah Elephant Kind buat sebelumnya.

Single terbaru ini juga memiliki sisi emosional bagi para personelnya karena turut mengiringi lirik yang berisi tentang manis pahit perjalanan band sejak merilis album Citi J pada 2016 lalu hingga kini.

"I Believe in You bisa dikatakan salah satu materi baru dengan kepuasan tersendiri dari kami pribadi melalui proses hingga hasil akhirnya,” kata Bam Mastro kepada jpnn.com, Kamis (28/2).

Lagu anyar ini merupakan jembatan jelang album terbaru Elephant Kind. Menurut personel, single I Believe in You menggambarkan gaya musikalitas Elephant Kind dalam album baru mereka.

"Apa yang teman-teman dengar dalam lagu ini, itulah yang paling menggambarkan album kedua Elephant Kind nanti," imbuh Bam. (mg3/jpnn)