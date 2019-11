Endy Arfian Mengaku Salah dan Minta Maaf, Begini Jawaban Prilly Latuconsina

jpnn.com, JAKARTA - Prilly Latuconsina menyambut baik pengakuan yang telah disampaikan Endy Arfian. Sebab pengakuan itu sekaligus membantah gosip dirinya jadi orang ketiga di balik hubungan asmara Endy Arfian dengan Safira Crespin.

"Terima kasih atas kejujurannya, aku sangat menghargai itu. Aku tahu kamu anak baik, you are my brother no matter what!," ungkap Prilly Latuconsina lewat akun Instagram Story miliknya, Jumat (29/11).

Diberitakan sebelumnya, Endy Arfian sudah memberi klarifikasi soal terseretnya nama Prilly Latuconsina menyusul kandasnya hubungannya dengan Safira Crespin.

Endy Arfian dengan tegas membantah punya hubungan asmara dengan Prilly. Menurutnya, dirinya sudah memberikan pernyataan bohong kepada Safira.

"Saya mau bilang ini pure kesalahan saya, saya salah ngomong dan mengada-ada di chat. Saya bilang kalau saya hampir kegoda dan saya cium lumayan banyak, itu semua saya cuma mengada-ada," kata Endy Arfian.

Pemain film Pengabdi Setan itu menyebut hubungan dengan Prilly Latuconsina hanya sebatas teman. Mereka disebut sudah saling kenal sejak kecil.

"Hubungan saya sama Prilly itu cuma sebatas adik kakak, karena kami sudah kenal dari kecil, syuting bareng dan setelah Get Married Series kami semua emang jadi sahabat," katanya.

Dengan alasan tersebut, Endy Arfian memastikan putus dari Safira bukan karena orang ketiga. Bukan pula karena Prilly Latuconsina seperti gosip yang beredar.