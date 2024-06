Epson Persembahkan 'Engineered for Good', Slogan Terbaru untuk Tujuan Baru di Asia Tenggara

jpnn.com, JAKARTA - Pemimpin teknologi global, Epson, telah memperkenalkan slogan merek terbarunya 'Engineered for Good' di Asia Tenggara. Perubahan penting ini menegaskan komitmen Epson untuk menggabungkan inovasi dengan tujuan menciptakan solusi teknologi mutakhir yang berkontribusi pada masa depan yang berkelanjutan. Memasuki era di mana nilai dan aspirasi merek harus berbeda dengan yang lainnya, Epson mendefinisikan ulang identitasnya untuk mendukung keberlanjutan demi mewujudkan inovasi yang bermanfaat. Baca Juga: Printer Terbaru Epson L1300 Resmi Dirilis, Kenali 7 Keunggulannya Perubahan dari slogan merek sebelumnya, “It’s In The Details” menjadi penanda Epson memiliki tujuan baru untuk melampaui keunggulan produk. Selain itu juga memanfaatkan teknologi sebagai sarana guna memperluas komunitas. Filosofi perusahaan Epson, ‘sho-sho-sei’ atau, ‘efisien, kompak, dan presisi’ dalam bahasa Jepang – pun sejalan dengan slogan baru ini. Baca Juga: Epson Raih Penghargaan Best of the Best Kategori Product Design di Red Dot Award 2024 Direktur Regional Merek dan Komunikasi Epson Asia Tenggara Tan May Lin menyampaikan kontribusi individu dan bisnis, meskipun hanya sedikit, tetap akan memainkan peran penting dalam membantu Asia Tenggara dalam mencapai masa depan yang berkelanjutan. Epson menyadari sepenuhnya bahwa keberlanjutan merupakan elemen utama yang mendasari praktik bisnis penuh tanggung jawab.