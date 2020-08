Erdogan Ubah Gereja Bersejarah Chora Menjadi Masjid

jpnn.com, ISTANBUL - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengalihfungsikan gereja Chora, salah satu bangunan Kekaisaran Bizantium yang paling terkenal di Istanbul, menjadi sebuah masjid, Jumat (21/8).

Itu terjadi hanya sekitar sebulan setelah Hagia Sophia berubah menjadi tempat ibadah umat Islam.

Gereja Juru selamat Kudus pada abad pertengahan di Chora itu dibangun di dekat tembok Konstatinopel dan dihiasi mozaik serta lukisan dinding Bizantium abad ke-14, yang memperlihatkan bagian dari kisah alkitab.

Hiasan itu ditutup setelah kota tersebut ditaklukkan oleh Muslim Ottoman pada 1453, tetapi disingkap kembali ketika, seperti Hagia Sophia, bangunan tersebut diubah menjadi sebuah museum oleh republik sekular Turki lebih dari 70 tahun yang lalu.

Turkish gov’t reverts 6th century Byzantine monastery Chora in Istanbul in to a mosque with a decree this morning.



Chora was built by the Justinian 1, the emperor behind the Hagia Sophia’s construction. It is known for its invaluable and stunning mosaics pic.twitter.com/NMyEPR5rLC — Rag?p Soylu (@ragipsoylu) August 21, 2020