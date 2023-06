Erha TV Akan Berbagi Solusi dan Tips tentang Perawatan Kulit

jpnn.com, JAKARTA - Pertumbuhan pasar di industri DermaBeauty makin berkembang pesat dari tahun ke tahun: Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan kosmetik yang termasuk dalam sektor industri kimia, farmasi, dan obat tradisional tumbuh 9,61 persen pada 2021.

Tingginya demand dari masyarakat Indonesia akan solusi perawatan kulit dan rambut menjadi faktor utama banyaknya merek-merek baru bermunculan, dengan positioning dan gaya komunikasi kekinian lewat social media maupun media konvensional.

Hal ini sangat positif bagi konsumen atas banyaknya pilihan yang bisa didapatkan. Namun, di sisi lain ketepatan dalam memilih solusi DermaBeauty yang terbaik & berkualitas menjadi tantangan tersendiri bagi konsumen saat ini.

Baca Juga: ERHA Luncurkan Perawatan Khusus Atasi Masalah Kulit

ERHA sebagai the expert & top leading brand di industry DermaBeauty di Indonesia hadir memosisikan diri sebagai the most intelligent choice atas kebutuhan dan tantangan konsumen dalam memilih solusi Derma Beauty yang terbaik bagi dirinya.

ERHA berkomitmen untuk selalu menciptakan solusi terbaik, terdepan & berkualitas agar setiap orang menjadi versi terbaik dari dirinya lewat penampilan kulit dan rambut yang sehat & indah.

Selama 24 tahun lebih berkarya, ERHA berawal dari seorang dr. Ronny Handoko, SpKK (K) sebagai Creator & Chief Dermatologist yang merupakan salah satu tokoh penting di perkembangan industri dan pendidikan bidang Dermatology di Indonesia.

Kini, ERHA telah berkembang sampai sekarang menjadi DermaBeauty Ecosystem terlengkap di Indonesia.

Pengalaman puluhan tahun dalam memberikan solusi DermaBeauty bagi jutaan orang setiap tahunnya dan ekosistem yang komprehensif inilah yang membedakan ERHA dari banyaknya merek yang ada.