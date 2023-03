Erick Thohir Apresiasi BRI Jadi Best of The Best Communication di Ajang BCOMSS 2023

jpnn.com, JAKARTA - Bank Rakyat Indonesia atau BRI dinilai terus menunjukkan konsistensi kualitas komunikasi dan edukasi yang baik kepada masyarakat.

Hal ini terbukti dalam ajang ajang BUMN Corporate Communications & Sustainability Summit (BCOMSS) Awarding Night 2023 yang diselenggarakan di Tennis Indoor, Senayan Jakarta (9/3).

BRI berhasil membawa 6 penghargaan dan dinobatkan sebagai Best of The Best Communication.

Adapun 6 penghargaan tersebut diantaranya adalah ‘Best SME Development’ (Gold Winner) untuk kategori ‘Sustainability’, sedangkan untuk kategori Communication, BRI mendapatkan ‘Best Stakeholder Relation Management’ (Juara 3), ‘Best Social Media Ranger Perusahaan BUMN’ (Juara 1), Aestika Oryza Gunarto sebagai ‘Corporate Secretary of The Year’ & ‘Best Satgas Bencana’, ‘Best Exposure of The Year’, dan kategori paling bergengsi sebagai ‘Best of The Best Communication’.

Anugerah BCOMSS Awarding Night 2023 dihadiri oleh Menteri BUMN RI Erick Thohir, Staff Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga, Deputi Bidang SDM, Teknologi, dan Informasi Kementerian BUMN Tedi Bharata, jajaran Direksi BUMN, Corporate Secretary BUMN, lebih dari 2.000 milenial BUMN, dan tim dewan juri yang terdiri dari Maudy Ayunda, Reisa Brotoasmoro, Andy F. Noya dan Juniati Gunawan.

Adapun penghargaan untuk BRI diterima secara langsung oleh Direktur Digital & Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha.

BCOMSS 2023 adalah ajang yang diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi Kementerian BUMN atas kinerja komunikasi dan Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) berkelanjutan dari seluruh korporasi BUMN serta perusahaan anak.

Perhelatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai campaign media massa maupun media sosial serta update knowledge TJSL berkelanjutan.