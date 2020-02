Erix Soekamti Poligami, Istri Pertama Merespons Begini

jpnn.com, JAKARTA - Vokalis band Endank Soekamti, Erix Soekamti memutuskan untuk berpoligami.

Ia menikahi seorang gadis bernama Shara Sulthana di KUA Pondok Gede, Bekasi, Jumat (28/2) pagi.

Keputusan Erix Soekamti berpoligami rupanya telah mendapat restu dari istri pertamanya, Herdita.

Hal itu diketahui dari unggahan Herdita di akun Instagram pribadinya @ditanya_goku.

Dia memperlihatkan foto kebersamaan dengan istri kedua Erix Soekamti, serta ketiga anaknya.

"Jadi, mulai hari ini, kami tidak berlima, tapi berenam, welcome to our family @shara44 Adekku, Imih nya Goku, Barak, dan Astu, Buddy-nya @erixsoekamti, we welcome you with our happy heart," tulis Herdita.

Sebelumnya, Erix Soekamti juga mengunggah momen akad nikah dengan Shara Sulthana di akun Instagram pribadinya.

Di foto yang diunggahnya, ia memperlihatkan wajah istri kedua sambil memamerkan buku nikah. (mg7/jpnn)