Ernest Prakasa: Tindakan Raffi Ahmad Menurut Saya Keterlaluan

jpnn.com, JAKARTA - Ernest Prakasa merasa kecewa dengan sikap Raffi Ahmad yang terlihat keluyuran pascadivaksin Covid-19 bersama Presiden Jokowi pada Rabu (13/1).

Sutradara Film Cek Toko Sebelah ini kecewa lantaran Raffi keluyuran tanpa memakai masker saat berfoto bersama beberapa rekan artis.

Pria 38 tahun ini menilai tindakan Raffi Ahmad keterlaluan karena mengabaikan protokol kesehatan.

Karena itu Ernest merasa bodoh karena sebelumnya memuji langkah Raffi yang dipilih pemerintah untuk divaksin Covid-19 untuk pertama kali.

“Yup, saya berhasil terlihat tolol. But it’s really not about me. Tindakan Raffi menurut saya keterlaluan dan tidak menghargai keistimewaan yang ia dapatkan,” ucap Ernest.

Sebelumnya bapak dua anak ini juga memuji langkah pemerintah menggandeng Raffi Ahmad untuk divaksin bersama Presiden Jokowi karena memiliki pengaruh kepada masyarakat.

“Saya mendukung Raffi Ahmad divaksinasi duluan. Dia sangat berpengaruh ke masyarakat luas, dan pemerintah butuh meyakinkan masyarakat untuk mau segera divaksin. It’s a good move,” kata Ernest melalui akun Twitter pribadinya, @ernestprakasa, Rabu (13/1) kemarin.

Selain Ernest, Sherina Munaf juga mengkritik kelakukan Raffi Ahmad yang keluyuran ramai-ramai tanpa memakai masker usai disuntik vaksin.